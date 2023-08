Esodo di Ferragosto, bollino nero su strade e autostrade

Bollino nero. Chi può permetterselo nonostante i rincari e chi ancora non è tra i fortunati in vacanza, si mette in viaggio in queste ore per il ponte di Ferragosto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico fin da ieri, sabato, nonostante la riduzione dei cantieri disposta da Anas che ne ha sospesi ben 811.

Si prevedono rallentamenti e code lungo le autostrade e le strade verso il mare e verso la montagna, sia lungo adriatica, tirrenica e jonica sia ai valichi verso Francia e Slovenia. Una situazione che ci aspetta del tutto simile, ma in senso contrario, per martedì sera e per domenica prossima.

Fino alle 22 divieto di transito dei mezzi pesanti.

SABATO DA DIMENTICARE AL MONTE BIANCO

Il traforo del Monte Bianco è una delle direttrici dell'esodo di Ferragosto. Ieri, sabato, si è registrata un'attesa di tre ore sul lato italiano per gli automobilisti diretti oltreconfine. Per regolare il traffico, sull'autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco, ieri pomeriggio si è reso necessario chiudere temporaneamente il tratto tra Morgex e il traforo, in direzione della Francia: i veicoli sono stati fatti uscire sulla strada statale 26.

Bollino nero anche oggi, dalle ore 14 alle 22, e lunedì 14 agosto, dalle 17 alle 19. Sul piazzale francese, per i veicoli diretti in Italia, il traffico è al momento regolare.