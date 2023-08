Un altro sabato da esodo sulle strade verso il mare

E' la giornata in cui sulle autostrade si prevede la circolazione più intensa per le partenze verso le località balneari e turistiche.

Le partenze

Le prime code, in Piemonte, sono state registrate già intorno alle 8 sulla A26 in direzione Voltri, tra Predosa e Ovada: tre chilometri per riduzione di carreggiata. Ma la circolazione sarà più intensa nella seconda parte della mattinata ed è già annunciato il bollino nero per tutta la giornata su tutta la rete autostradale nazionale. Per questo, dalle 8 alle 22, oggi, e dalle 7 alle 22 di domani, domenica 6 agosto, c'è il divieto di circolazione per i mezzi oltre le 7. 5 tonnellate.

Le iniziative

A partire da oggi e per altri due fine settimana del mese - quello del 12 e quello del 26 agosto - nelle principali aree di servizio delle rete autostradale, la polizia stradale fornirà consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale.