Euro 5, domani il vertice tecnico tra i ministeri

Il tavolo intra-ministeriale si terrà domani mattina (mercoledì 30 agosto) alle 11, confermano dal ministero dell'Ambiente (e quindi non martedì mattina, come emerso in un primo memnto): una riunione online fra i tecnici dei dicasteri dei Trasporti, dell'Ambiente e degli Affari europei per scongiurare il blocco parziale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte dal 15 settembre. Una sospensione o una soluzione alternativa da trovare e applicare entro due settimane, prima che scatti il divieto deciso dalla Regione in seguito alla procedura europea di infrazione per l'inquinamento sul territorio, ma che dovrà tenere conto della ragione per cui è stato imposto: non superare i limiti di emissione.

Le misure della Regione

E domani, sempre mercoledì 30 agosto, si terrà anche una riunione in Regione con l'assessore alle attività produttive Andrea Tronzano con imprese e associazioni datoriali per discutere di possibili incentivi alla rottamazione e bonus trasporti. Si parla anche di incentivi per l'acquisto del Move-In, la scatola nera che conta la distanza percorsa e può permettere anche a veicoli Euro 5 di circolare entro certi limiti all'anno (tra i novemila e i dodicimila a seconda della tipologia). Da Confartigianato Piemonte arriva invece la richiesta di “abrogare il divieto”.

I sindaci



Intanto cresce il malcontento tra i sindaci, che dovranno applicare la misura con specifiche ordinanze: hanno annunciato che non firmeranno l'ordinanza i primi cittadini di Biella, Claudio Corradino della Lega, e di Verbania, Silvia Marchionini del Pd. Mentre il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, afferma: ci atterremo alle decisioni della Regione.

L'attesa

Il divieto sarà in vigore dal 15 settembre al 15 aprile in 76 Comuni del Piemonte compresi tutti i capoluoghi, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 (salvo disposizioni più restrittive dei Comuni) e riguarda veicoli diesel di categoria Euro 5, cioè immatricolati tra il 2009 e il 2014. Per automobolisti e concessionari sono giorni di attesa: “non c'è stata ancora la corsa alla sostituzione del veicolo, stanno tutti aspettando le ultime notizie e soprattutto se ci saranno incentivi”, spiega Catello Esposito, direttore vendite a Torino.

servizio di Ludovico Fontana

montaggio di Mattia Gaido

intervista a Catello Esposito, direttore vendite