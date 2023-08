Italia batte Romania nel segno di Marina Lubian la centrale di Moncalieri in forze al Conegliano

C’è la firma della piemontese Marina Lubian sul rotondo successo dell’Italia nella partita inaugurale degli Europei di pallavolo femminile. La centrale classe 2000, nativa di Moncalieri e colonna di Conegliano, ha messo a segno nove punti, seconda solo alla russa naturalizzata Ekaterina Antropova, al debutto in azzurro. Il 3-0 sulla Romania, maturato all’arena di Verona davanti a 9000 spettatori rappresenta il miglior biglietto da visita per le Campionesse d’Europa uscenti, attese il 22 ed il 23 agosto a Torino, al Palaruffini, per le ultime due sfide del girone B contro Bosnia e Croazia. Lubian, affiancata al centro da Anna Danesi, colonna dell’Agil Novara, e protetta dall’altra giocatrice novarese in rosa, il libero Eleonora Fersino, ha contribuito a dare l’accelerata che ha indirizzato la partita già dai primi minuti. I suoi attacchi, uniti a quelli Antropova e del capitano, Myriam Sylla, hanno portato alla vittoria del primo set 25-19.

La coppia di centrali ha poi chiuso la porta nella seconda frazione con una serie di muri efficaci che hanno piegato il tentativo di rincorsa delle rumene, permettendo all’Italia di ripartire alla conquista del secondo parziale, chiuso sul 25-19. Le ospiti provano il tutto per tutto in apertura di terzo set ma è ancora Lubian, con un ace ed un attacco al centro, a spegnere le ambizioni avversarie. Il 25-15 finale chiude la partita per la gioia di pubblico e giocatrici. Le azzurre torneranno in campo venerdì 18 agosto a Monza, contro la Svizzera.