Exor acquisisce il 15 per cento di Philips

Exor ha raggiunto un accordo con Philips, azienda considerata leader mondiale nella tecnologia per il settore della salute, in base al quale la holding della famiglia Agnelli ha acquisito una partecipazione del 15 per cento della società che un tempo operava nell'elettronica di consumo.

In una nota si legge che l'investimento di Exor è a totale supporto dei vertici e della strategia della società, oltre che della sua capacità di creare valore. Prevede che Exor nomini un componente del Consiglio di sorveglianza di Philips.