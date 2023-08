Fassinotti in finale nel salto in alto

Marco Fassinotti e la medaglia d'Oro olimpica Gianmarco Tamberi si sono qualificati per la finale del salto in alto ai Mondiali di atletica leggera a Budapest. Eliminato, invece, il terzo azzurro in gara, Stefano Sottile. I giudici hanno ammesso alla sfida per le medaglie (martedì prossimo) 13 atleti, invece dei 12 usuali, cioè tutti coloro che hanno superato l'asticella alla misura di 2,28, superata solo al terzo e ultimo tentativo dal campione olimpico di Tokyo.



Nelle semifinali dei 1500 Pietro Arese non riesce a qualificarsi per la finale. troppo alto il olivello degli sfidanti. Arese ha concluso infatti la prima semifinale all'ottavo posto, in 3'33'11, tempo che vale il suo primato personale.