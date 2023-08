Il ferragosto complicato di Bardonecchia

A Bardonecchia le squadre di soccorso e i volontari hanno lavorato senza sosta per ripristinare la situazione dopo l'esondazione del torrente Frejus. Le criticità relative alle forniture di acqua e gas, che avevano interessato alcune zone della cittadina stanno progressivamente rientrando.

Praticamente risolta anche la situazione degli sfollati. Solo tre persone si sono trovate nella condizione di dover trascorrere una seconda notte presso una struttura messa a disposizione.

Intanto si sta cercando di stilare una prima stima dei danni e la Regione ha chiesto al Governo lo stato di emergenza.

La viabilità resta invariata. L'autostrada è percorribile in uscita ma non è consentito l'ingresso a Bardonecchia.

Lo stesso per la Strada statale 335 ormai quasi completamente ripulita ma ancora chiusa al traffico privato. Monitorati i ponti della cittadina che, in caso di pioggia, saranno chiusi al traffico come le strade attigue ai corsi d'acqua.