Ferragosto, primi bilanci: pieno di turisti ai musei torinesi

Ferragosto, primi numeri sulle presenze nei musei torinesi. Sono stati 17.032 i visitatori del Museo egizio nei 5 giorni di ponte a cavallo di Ferragosto, da venerdì 11 a martedì 15 agosto 2023. Lo scorso anno il Museo aveva registrato 12.051 ingressi, ma in 3 giorni di festività, dal 13 al 15 agosto 2022, mentre nel 2019, prima della pandemia, in tre giorni di ponte si erano registrati 10.925 visitatori. Le giornate che hanno registrato maggiore affluenza di pubblico quest'anno sono state quelle

di sabato 12 e domenica 13 agosto, con rispettivamente 4.653 e 3.634 ingressi.

Iniziative al Museo egizio

Nella prima metà di agosto il Museo ha registrato 41.173 ingressi, a fronte dei 40.178 visitatori del 2022, anche grazie alla collaborazione con il gruppo Alpitour, con iniziative come Speciale estate con Francorosso, che ogni sabato fino al 12 agosto 2023, ha permesso di tenere aperto gratuitamente il museo dalle 18,30 alle 22,30. Quest'estate, inoltre, il Museo sta sperimentando un'iniziativa dedicata agli anziani che rimangono in città ''Martedì d'estate, over 70 in compagnia'', con ingresso e visita gratuita tutti martedì a partire dalle 17.

Al Museo del cinema

Molti americani e tantissimi turisti dei Paesi europei tra le 12mila persone che hanno visitato il Museo nazionale del cinema, a Torino, nel ponte di Ferragosto. “I dati dei primi 15 giorni di agosto sono in linea con quelli dello scorso anno e confermano il trend positivo dei primi sei mesi del 2023”, sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De

Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo nazionale del cinema. "La cultura continua ad essere uno dei grandi punti di forza del nostro Paese, grazie anche a politiche culturali lungimiranti. Questa estate - aggiungono Ghigo e De Gaetano - proponiamo 'Il futuro del cinema. Il cinema del futuro', un allestimento dedicato ai grandi cambiamenti tecnologici della storia del cinema fino ad arrivare alle nuove frontiere del gaming e dell'intelligenza artificiale".

Palazzo Madama, Mao e Gam

Quasi 11mila presenze, dal 12 al 15 agosto, nel polo della Fondazione Musei di cui fanno parte la Gam-Galleria civica d'arte moderna e contemporanea, il Mao-Museo

d'arte orientale e Palazzo Madama-Museo civico d'arte antica: complessivamente i visitatori attirati dalle collezioni permanenti e dalle mostre temporanee sono stati 10.959. In particolare, 2.002 persone hanno visitato la Gam, 2.584 il Mao e 6.373 Palazzo Madama. Il picco di ingressi si è registrato il giorno di Ferragosto con tariffa speciale a 1 euro per le collezioni permanenti + 1 euro per le mostre temporanee; alla Gam a Ferragosto 1.447 visitatori, al Mao 2.037, a Palazzo Madama 3.514 persone, per un totale nelle tre sedi museali di 6.998 ingressi.