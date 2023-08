Finisce senza reti l'amichevole Juventus-Atalanta

Finisce 0-0 l'amichevole tra Juventus e Atalanta disputata allo stadio Manuzzi di Cesena, grande antipasto della stagione di Serie A che sta per partire. Un risultato che sta stretto alla squadra di Allegri, che ha dominato il primo tempo e ha sfiorato il vantaggio in più occasioni, soprattutto con Weah murato due volte da Musso. Buon primo tempo anche di Vlahovic, acclamato dai tifosi sugli spalti, e Chiesa. Nella ripresa la girandola di cambi, con Allegri che uno dopo l'altro ha cambiato tutto l'11 iniziale. Occasioni per Milik e Soulé. Nella Dea in ombra Zapata, in quella che è stata la sua ultima gara con l'Atalanta. Nel secondo tempo si sono visti anche i nuovi acquisti Scamacca e Touré.

L'ultima amichevole prima del via del campionato ha regalato buone indicazioni a Massimiliano Allegri che può essere soddisfatto di quanto fatto dalla sua Juve, soprattutto nel primo tempo. Weah ha confermato di essere già in palla, ma anche Chiesa e Vlahovic hanno lanciato segnali incoraggianti. E' mancato solo il gol, a causa della bravura di Musso e di un po' di imprecisione. Male, invece, l'Atalanta nella prima frazione, mai pericolosa e incapace di innescare a dovere il partente Zapata e Lookman. Buon impatto da parte di Touré, a cui Gasp ha regalato 25 minuti. La ripresa è stata poco più di un allenamento, visti i tanti cambi, soprattutto da parte juventina con Allegri che ha cambiato uno dopo l'altro tutti e 11 i titolari. Le occasioni più nitide sui piedi di Milik (sinistro a lato di poco) e Soulé (salvataggio sulla linea di Ederson).