Flash mob contro la stanza dell'ascolto

In oltre 100 davanti all'Ospedale Sant'Anna di Torno per dire “no” alla creazione della stanza dell'ascolto per le donne che intendano abortire. Il nosocomio ostetrico-ginecologico di via Ventimiglia al centro di una contestazione con slogan come «Sì tutele, no tutori». La stanza, stando alle ipotesi, dovrebbe essere operativa a settembre e nasce da una convenzione Regione, Città della Salute e Movimento Pro Vita. A quest'ultimo il compito di gestirne la funzionalità. Per l'assessorato alla Salute, vuole essere un contributo per "superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza”.