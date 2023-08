Fortes di Baldichieri, 23 posti di lavoro a rischio

Scioperi, tensione e posti di lavoro a rischio. Agosto più che mai caldo al macello Fortes di Baldichieri (Asti) che conta 125 dipendenti. Lavoratori in sciopero e protesta davanti all'azienda che si occupa di macellazione di suini: sia l'impresa che gestisce la struttura, la ditta Al.pi, che quella che si occupa del personale Fortes SRL sono in fase di acquisizione da parte del Gruppo CM. Tutti gli operai dovrebbero essere licenziati e poi assunti dal Gruppo CM. Ma, nel conto, a perdere il posto sarebbero in 23: dai 125 attuali si scenderebbe a 102 dipendenti, secondo quanto riferito dalla Flai-CGIL. Non solo. Secondo Letizia Capparelli, segretario generale della Flai-CGIL, “i dipendenti restanti dovrebbero accettare una risoluzione consensuale del contratto attuale per poi vedersi applicato il contratto dei lavoratori agricoli, anziché il contratto dell’industria alimentare che Fortes si era impegnata ad applicare”. L'azienda ha replicato: “Almeno la metà era già in procinto di andarsene, gli altri erano in scadenza di contratto”. E parla inoltre di “contratto migliorativo” rispetto a quello attuale. Nello stabilimento vengono macellati circa 7mila suini alla settimana.