Frana in Francia, stop ai treni ad alta velocità per Parigi che passano dalla Valsusa

Stop ai treni ad alta velocità tra Italia e Francia che passano dal tunnel del Frejus. La decisione arriva dopo la frana che si abbattuta nella zona di Saint-Andrè en Savoie nella valle della Maurienne in Francia, appunto.

Lo smottamento, provocato dalle piogge che da ore colpivano la Savoia, ha l’interruzione parziale del traffico sull’autostrada, A43 in Francia e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia. Trenitalia ha fatto sapere che “la circolazione permane sospesa tra Modane e Chambéry” e che quindi sono stati cancellati i treni ad alta velocità sulla tratta Milano - Modane - Parigi sia per oggi, lunedì 28 agosto, sia per domani, martedì 29 agosto.

Di seguito l'elenco dei treni cancellati, comunicato da Trenitalia:

FR 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22)

FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07)

FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07)

FR 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34)

Resta attiva la circolazione regionale dei treni fino a Bardonecchia.