Allerta arancione in pianura e nelle valli Belbo e Bormida. Frana in Maurienne, chiuso il Frejus

Ancora maltempo in Piemonte, con allerta arancione nella giornata di lunedì per rischio idrogeologico a Torino e in tutta la pianura e, a sud, nelle valli Belbo e Bormida.

Arpa Piemonte Il bollettino di allerta per lunedì 28 agosto

Frana in Maurienne, chiuso il Frejus Questa domenica pomeriggio, intorno alle 16, una gigantesca frana in Francia, nel territorio della Maurienne, a pochi km dal confine con Bardonecchia e l'Alta Val di Susa, ha provocato la chiusura del Tunnel del Frejus, che ha poi riaperto alle 19 ma non per i mezzi pesanti, come confermano dalla Sitaf, la società che gestisce il traforo. La frana sul versante francese non ha provocato feriti e non ha interessato il territorio italiano: non sono arrivate richieste di intervento ai vigili del fuoco.