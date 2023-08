Frane, strade chiuse e un torrente esondato

In serata a Sauze di Cesana, località Valle Argentera, due frane hanno bloccato la strada che dal campeggio porta verso la provinciale Sestriere. Danneggiato l'unico ponte che permette di tornare nell'abitato di Sauze di Cesana e di Sestriere.

Almeno dieci i veicoli bloccati; non ci sono feriti. Sul posto i mezzi di soccorso inviati dal Comune di e una pattuglia dei Carabinieri di Oulx per il supporto alle persone bloccate in strada.

Altra frana in località Bessen Haute, blocca parzialmente l'abitato.

A Cesana Torinese, in frazione Rhuilles, è esondato un torrente. Impraticabile l'unica via di accesso alla frazione. Sul posto il sindaco del paese e i Carabinieri della stazione di Cesana.

Torrente ingrossato a Bardonecchia; argini sotto stretto controllo