La città si mobilita per l'ultimo saluto a Madre Elvira

Decine di migliaia di fedeli sono già a Saluzzo o in arrivo nella città del marchesato per partecipare ai funerali di Madre Elvira, la fondatrice della Comunità Cenacolo, morta a 86 anni lo scorso 3 agosto. La sepoltura domani, venerdì 11 agosto.

A Saluzzo sono state messe a punto una serie di modifiche alla viabilità, alcuni divieti, e sono stati regolati i percorsi dei fedeli che prenderanno parte alle due cerimonie..

Per la messa funebre di oggi pomeriggio l’accesso alla zona di San Lazzaro, sito della casa madre del Cenacolo che ospiterà la cerimonia, è predisposto un senso unico dalla Castiglia verso via Creusa, solo per autorizzati e residenti. Per tutti gli altri è in funzione una navetta del Cenacolo dal parcheggio del Foro boario.

Domattina il feretro sarà portato dai giovani del Cenacolo da San Lorenzo fino alla casa di località Bramafarina dove suor Elvira ha trascorso gli ultimi anni e dove sarà sepolta. La strade del percorso saranno chiuse. I divieti sono stati programmati dalle 8,30 alle 15.

Il corteo a piedi scenderà da via San Lorenzo e transiterà nel centro storico fino a piazzetta Santa Maria. Per poi percorrere piazza Risorgimento, corso Italia, corso Piemonte e via Pagno.