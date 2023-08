Furti di rame, a Carmagnola scoperchiata cappella del cimitero

Furto di rame al cimitero di Carmagnola. Scoperchiata una cappella, portato via il tetto. A presentare la denuncia ai Carabinieri, una famiglia sinti: i militari, per il momento, escludono che dietro il furto si possa nascondere uno scontro tra fazioni. Solo poche settimane fa, nel Torinese, era stata sgominata una banda dedita ai furti di rame, formata da Rumeni, che aveva messo a segno decine di colpi: marmitte sradicate da veicoli in sosta e rivestimenti sottratti dalle tombe di famiglia nei cimiteri per ricavare metalli rari e preziosi (platino, palladio e rame) da rivendere sul mercato nero. La banda gravitava attorno a Beinasco. Anche a Carmagnola il cimitero è stato colpito più volte, tanto che Comune e Forze dell'ordine avevano aumentato i controlli e installato telecamere di sorveglianza.