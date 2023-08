Furti nelle abitazioni, tre georgiani arrestati a Torino

Tre georgiani sono stati fermati dalla Polizia a Torino nell'ambito di un'indagine su una serie di furti nelle abitazioni. Nel corso degli accertamenti sono stati messi sotto sequestro circa 150 utensili utili a forzare serrature e una considerevole quantità di monili in oro e argento, orologi di lusso, articoli di pelletteria griffati e dispositivi elettronici. Una prima parte dei beni è stata restituita ai proprietari. Per la parte restante è stato messo a punto un catalogo fotografico che nei prossimi giorni potrà essere visionato sulla Bacheca degli oggetti rubati alla pagina https://questure.poliziadistato.it/bacheca. I georgiani sono indiziati di ricettazione. Il Tribunale ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.