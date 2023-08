Furto nella libreria Trebisonda, scatta la gara di solidarietà

Brutta sorpresa per la libreria Trebisonda di Torino.

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 agosto, alcuni malviventi hanno rapinato la storica attività del quartiere San Salvario, che fa da sfondo a tanti incontri con gli autori.

E' stato un risveglio amaro, raccontato su Facebook. “Le porte sono già state messe in sicurezza”, precisa la titolare, Malvina Cagna. Che poi lancia l'appello. “Se vuoi dare una mano, puoi venire a fare acquisti in libreria, oppure, se non abiti a Torino, scrivendo una mail. Te ne sarò grata”.