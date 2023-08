Fusione dei ghiacciai sempre più grave: torna la Carovana di Legambiente che monitora le Alpi

Siccità e ondate di calore danneggiano irrimediabilmente anche i ghiacciai in alta quota, sempre più fragili e instabili. Le Alpi nel 2022 hanno perso il 6% del loro volume di ghiaccio residuo.

Allarme lanciato da Legambiente, che da quattro anni monitora lo stato di salute delle montagne con la "Carovana dei Ghiacciai". Campagna che quest'anno diventa internazionale, grazie alla collaborazione con Cipra, la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, con due delle sei tappe previste in Austria e Svizzera. Cittadini e scienziati del Comitato glaciologico italiano misureranno l'arretramento dei ghiacci alti e si confronteranno con le istituzioni, per preparare piani di adattamento climatico che superino il negazionismo.

Dal 20 agosto al 10 settembre la Carovana partirà dal Ghiacciaio del Rutor (Valle D'Aosta), proseguendo con il Ghiacciaio del Belvedere (Piemonte), i Ghiacciai di Dosdè (Lombardia) e di Lares e Mandrone (Trentino-Alto Adige). Passaggio in Austria sul Ghiacciaio Ochsentaler (regione del Vorarlberg), e finale in Svizzera con il Ghiacciaio del Morteratsch (Grigioni).

Secondo dati storici, dal 1997 al 2022 i ghiacciai europei hanno perso 880 chilometri cubi di ghiaccio. Le Alpi le montagne più colpite, con una riduzione dello spessore di 34 metri.