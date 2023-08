Gare d'appalto truccate nelle ASL, in appello due assolti e due condannati a pena ridotta

Si è chiuso con due assoluzioni e due condanne (con pene ridotte) il processo d'appello su alcune presunte irregolarità commesse (secondo l'accusa) in alcuni ospedali torinesi, tra cui il Maria Vittoria e le Molinette.

L'inchiesta

L'inchiesta, svolta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal pm Giovanni Caspani, vedeva in origine una quindicina di persone coinvolte (tra cui vari sanitari) in un presunto giro di regali fatti da imprenditori della sanità e dipendenti pubblici, in cambio di favori e preferenze.

L'inchiesta era partita dopo che gli inquirenti avevano rilevato un ammanco di circa 300mila euro a Città della Salute, causato da un prodotto farmaceutico molto costoso, il 'Bon alive'.

Il processo

Undici indagati avevano patteggiato, altri quattro erano stati processati in abbreviato e condannati in primo grado. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza, assolvendo due imputati - Francesco Ceravolo e Loredana Miglietta - e riducendo le condanne per altri due, a pene di due anni e di otto mesi.



La Procura contestava agli indagati i reati di turbativa d'asta, corruzione e frode nelle pubbliche forniture. Gli imputati erano accusati di cedere alle offerte di alcuni rappresentanti di ditte farmaceutiche, le quali sarebbero poi state favorite per forniture di camici e medicinali da destinare a varie strutture sanitarie del Piemonte.



In un primo momento l'inchiesta aveva portato ad eseguire quindici misure di custodie cautelari verso dipendenti pubblici, commissari di gara, agenti e rappresentanti di imprese farmaceutiche. In cinque erano finiti ai domiciliari.