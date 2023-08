Gigi Buffon nuovo capo delegazione della Nazionale

Un incarico di prestigio nella nazionale era quasi scontato, ma ora il ruolo è ufficiale: Gigi Buffon è il nuovo capo delegazione della Nazionale di Roberto Mancini.

Dopo aver deciso di appendere scarpini e guantoni al chiodo, pochi giorni fa, a 45 anni, l'ex portiere della Juventus riparte dal ruolo che fu di Gianluca Vialli .

“Ho ancora voglia di sognare” ha commentato sui social il portiere del Mondiale 2006 e primatista di presenze in Nazionale con ben 176 partite giocate, accettando la proposta della Figc.

“Mi metterò subito a disposizione di Roberto Mancini e del gruppo -spiega ancora Buffon- entrando in punta di piedi, perché ho sempre pensato che in Nazionale non contano le medaglie che hai sul petto ma l’impegno, il sacrificio, la disponibilità verso i compagni e lo staff che sei disposto a mettere giorno per giorno. E queste caratteristiche mi appartengono da sempre e mi accompagneranno anche fuori dal campo".