Giovane migrante morto al confine tra Piemonte e Francia

Un migrante è stato trovato morto sulle Alpi francesi, tra Briancon e Monginevro, su una delle principali strade di montagna percorse per attraversare il confine tra Italia e Francia. A ritrovarlo un ciclista sul cammino militare di Gondrans. Si tratterebbe di un giovane morto probabilmente da non molto tempo. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia e il test del dna per provare a identificare la vittima. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.

La tratta

Durante la stagione estiva, molti migranti attraversano a piedi il confine al Col de Montgenèvre per raggiungere Briançon, dal 2017 uno dei principali punti di passaggio per i migranti tra i due Paesi. In queste settimane i flussi sono aumentati a dismisura, come gli arrivi nel rifugio Massi di Oulx ormai al completo: decine di uomini, donne e bambini, molti minori non accompagnati.

I precedenti

Purtroppo, non è il primo ritrovamento di questo tipo. In passato, in queste zone della Valsusa, erano morti un uomo e un ragazzo: Fathallah Balafhail, 31 anni, era stato ritrovato al Barrage del Freney, vicino a Modane. Ullah Rezwan Sheyzad, 15 anni, invece, era stato travolto da un treno a Salbertrand. Altri corpi non sono mai stati riconosciuti: una tragedia senza fine.