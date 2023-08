Il viaggio della TGR tra i ragazzi che hanno scelto di donare il proprio tempo agli altri

C'è Sara, che da anni ogni giovedì accoglie all'Arsenale della Pace di Torino donne e bambini in difficoltà. "Per restituire un po' della fortuna che io ho avuto solo per caso", racconta.

E poi Ludovica, che da quando aveva 16 anni dona ore di gioco e serenità ai bambini dell'ospedale infantile. "Il segreto è guardare oltre la malattia: sono loro che danno gioia a te", spiega.

Sono tanti i ragazzi anche in Piemonte che scelgono di aiutare gli altri.

Chiara e Mario ad esempio si prendono cura della biblioteca del loro piccolo comune, Marsaglia, "per tenere vivo il senso di comunità e lasciare in eredità il paese ai bambini".

Davide invece ha scelto di impegnarsi nella cura dell'ambiente dopo aver fatto il servizio civile, anche perché all'università studia materie attinenti.

E infine Giulia, che è voluta entrare come volontaria in Croce Rossa quando era ancora minorenne, e sulle ambulanze non ci poteva nemmeno salire.

Storie di impegno e leggerezza, così come può essere la vita a 20 anni, quando si sceglie il proprio posto nel mondo.