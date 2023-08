Gli ultimi aggiornamenti: forse un errore di segnalamento

Morti 5 operai. Travolti mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sulla linea convenzionale Milano-Torino. Investiti da un treno regionale, senza passeggeri, che si stava recando alla stazione di Torino. Sul luogo del disastro, una scena raccapricciante. Tragedia di Brandizzo, si muove la Procura. L'area è dotata di sistemi di videosorveglianza dalle cui registrazioni la Procura di Ivrea conta di acquisire importanti elementi per le indagini. A secondo dell'esito degli accertamenti, le salme saranno affidate ai familiari per le successive esequie, come disposto dall'autorità giudiziaria intervenuta sul posto. "E' una tragedia. Tra le vittime c'è anche un residente di Brandizzo. Pare ci sia stato un errore di comunicazione tra la squadra al lavoro e il treno, va compreso se il treno è passato in orario o la squadra si è avvicinata al cantiere in anticipo. Sono in corso i rilievi, speriamo si riesca a ricostruire quanto successo. Insieme ai due feriti anche i due macchinisti sono ricoverati a Chivasso". Così Paolo Bodoni,

sindaco di Brandizzo.

Forti ritardi sulla Milano-Torino

La linea ferroviaria dove è avvenuta la tragedia che ha portato alla morte si 5 operai nel Torinese, è quella storica tra Milano e Torino, dove viaggiano i treni merci e quelli non ad alta velocità per i passeggeri. Al momento si registrano forti ritardi sulle tratte locali. La Polfer è al lavoro per comprendere come sia stato possibile che il convoglio abbia travolto gli operai al lavoro su uno dei due binari che coinvolgono la linea. Un errore di segnalamento è la causa più probabile. Decisive saranno le testimonianze del guidatore del convoglio, illeso, e dei due operai scampati all'impatto, che sono stati ricoverati in stato di shock.

Arriva Cirio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è arrivato alla stazione di Brandizzo (Torino) dove stanotte un treno in transito ha investito e ucciso cinque operai che stavano lavorando sui binari. "Ho voluto essere subito qua, non appena ho saputo. Oggi peraltro noi riceviamo in Piemonte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, però era importante prima essere qui, innanzitutto per esprimere il dolore. È una tragedia enorme, che colpisce tutta la comunità piemontese. Abbiamo cinque persone che hanno perso la vita, tutti e cinque piemontesi. Parliamo soprattutto di un fatto che è inaccettabile, perché non si può perdere la vita al lavoro".



Il cordoglio di Bignami

"Stiamo seguendo con attenzione quanto avvenuto a Brandizzo, in costante contatto con FFSS. Ancora va pienamente accertata e ricostruita la dinamica dell’accaduto. Al

momento risulta accertato il numero di 5 deceduti e due feriti, dipendenti di una ditta appaltatrice di RFI. Vicinanza alle famiglie delle vittime. Non può accadere ancor oggi che si perda la vita mentre si svolge il proprio lavoro". Così su Facebook il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami sulla tragedia dei 5 operai morti sui binari a

Brandizzo.