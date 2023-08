Pallavolo, infortunio per la schiacciatrice di Novara Hanna Orthmann

Grave infortunio per la pallavolista tedesca Hanna Orthmann, schiacciatrice in forza all'Igor Novara. La giocatrice ha subito la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro durante la partita Germania-Grecia dei campionati Europei.

Infortunio Hanna Orthmann, i tempi di recupero

Lo staff medico dell'Igor volley è in contatto con l'atleta per programmare l'inizio del percorso di recupero, che durerà diversi mesi. - informa una nota della società novarese - Ulteriori dettagli saranno forniti più avanti, una volta definite le tempistiche di intervento e di riabilitazione".