I ministri: "Rivalutiamo la misura" dello stop ai diesel euro 5

“Rivalutare la misura”. E' questo l'impegno annunciato oggi a Roma dal governo al termine dell'incontro tra i tecnici dei ministeri di Trasporti, Ambiente, Affari europei e Interni e quelli della Regione Piemonte sul previsto stop ai diesel euro 5 previsto a metà settembre. I ministri Salvini, Pichetto Fratin, Fitto e Piantedosi in una nota congiunta si dicono pronti a “lavorare a una serie di soluzioni normative per aggiornare l’impegno del governo italiano per tutelare l’ambiente, nel solco degli accordi con l’Europa ma facendo i conti con la nuova realtà post-Covid e alle luce di altre inizitive messe in campo per abbattere le emissioni”.