Il Palio e quei ragazzi che fecero l'impresa

Il Palio . Il compito di realizzare l'ambitissimo premio dei 20 cavalli in gara, quest'anno, l'hanno avuto loro: i ragazzi del Liceo artistico "Benedetto Alfieri" di Asti. Ed eccolo, il vincitore: Lorenzo Livorsi, 17 anni, diventato il più giovane maestro della storia del Palio di Asti. “ Un'emozione grandissima, anche con un po' di preoccupazione: doveva piacere a tutta la città ”, racconta. Protagonista, San Secondo d'Asti, ex soldato romano convertito al cristianesimo, tra storia e leggenda. “ Un lavoro approfondito - afferma Silvia Caronna, insegnante di Discipline pittoriche - con la comprensione dei materiali, come il rame, e del significato dei colori nel Medioevo. E poi uno studio approfondito della potenza muscolare del cavallo. Sembra quasi di sentire la terra che trema durante la corsa ".

La giovane arte

Il Palio di Lorenzo Livorsi ora compare, alla Collegiata di San Secondo, accanto a quello di tanti artisti internazionali. Complici esigenze di bilancio, il concorso è partito un anno fa. Destinatari, 300 ragazzi. “Sono stati presentati 103 lavori, e quello è stato il momento più difficile: siamo rimasti stupiti dalla bellezze del lavoro dei ragazzi, scegliere il vincitore è stata davvero dura”, afferma Maria Stella Perrone, dirigente dell'Istituto superiore "Vittorio Alfieri". E così dai ragazzi è arrivato anche il manifesto ufficiale, un espositore, la copertina della brochure del Palio.

La tradizione? Stimolante

“Sono arrivati lavori dagli stili più disparati, dal classico al pop”, spiega Andrea Marello, anche lui insegnante di Discipline pittoriche. “La tradizione i ragazzi non l'hanno affatto vissuta come un limite, ma come uno stimolo alla loro creatività”. Giorgio Vassallo, uno dei finalisti, ad esempio, ha voluto immortalare “la grande dinamicità del Palio: come un vortice che coinvolge tutta la città”. Un'esperienza che diventerà anche un film, “ancora work-in-progress, lo presenteremo al Future education di Modena”, dice Giuseppe Varlotta, insegnante Laboratorio multimediale. Perché quello del 2023 sarà ricordato come il Palio dei giovani.