I ricci di via Druento trovano a casa a La Ninna

Con otto gabbie dotate di esche il veterinario Massimo Vacchetta e i suo collaboratori, e gli agenti faunistico-ambientale della Città Metropolitana di Torino, hanno recuperato il primo gruppo di ricci in via Druento, nell'area dove si sta realizzando un'opera di housing sociale. I lavori erano stati interrotti, grazie all'intervento degli animalisti, in attesa del trasferimento degli animali, ricci ma anche pipistrelli, che hanno popolato la zona, creandosi un habitat ad hoc. Se non ci fosse stato questa sensibilità il rischio è che gli animali sarebbero stati uccisi durante i lavori.

Il ricovero

I primi ricci dunque andranno a vivere al centro La Ninna di Novello, Cuneo, gestito dal veterinario Massimo Vacchetta. I ricci dovranno un po' alla volta tornare alle abitudini selvatiche, dal momento che in via Druento si cibavano delle crocchette lasciate dalle gattare, dunque era facile per loro nutrirsi, non dovevano cercare. Ora dovrà trascorrere del tempo affinché possano tornare a vivere liberi in un contesto naturale, in luoghi dove si spera la presenza dell'uomo sia ridotta al minimo. Il veterinario Vacchetta insieme agli agenti faunistici-ambientali della Città Metropolitana di Torino torneranno per prendere in via Druento gli altri animali, pipistrelli compresi. Hanno installato delle termocamere dal momento che le operazioni di recupero avvengono in orari notturni. Ma con molta pazienza l'intervento sarà concluso.