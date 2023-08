I sindacati: "Da tempo denunciamo lacune nella sicurezza"

"Nell’esprimere profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime – dicono i segretari generali di CGIL, Cisl e Uil Torino, Gabriella Semeraro, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese – lanciamo l’ennesimo allarme e il grido di dolore per l’inarrestabile sequenza di morti sul lavoro. Dopo la strage della ThyssenKrupp e quella recente di via Genova, Torino e il Piemonte continuano ad essere teatro delle più grandi tragedie ‘collettive’ sul lavoro. Da troppo tempo denunciamo le gravi lacune che riguardano la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma intanto continuano incessantemente le morti, in molti casi favoriti dalla precarietà, dai mancati investimenti in sicurezza, dalla scarsa ed inadeguata formazione, dall’esiguità del numero di controlli a causa dell’insufficienza di personale, dalla mancata adozione di adeguate misure di repressione nei confronti dei responsabili di irregolarità. In attesa che l’autorità giudiziaria accerti cause e responsabilità del drammatico incidente, lanciamo un segnale forte alla politica e alle istituzioni locali e nazionali, al mondo delle imprese, a chi deve garantire prevenzione e coordinamento delle iniziative di prevenzione e sicurezza, per un impegno comune e costante volto ad assicurare le condizioni per un lavoro sicuro, rispettose del diritto alla vita”.

L'Usb proclama uno sciopero

"Per protestare contro questa ennesima dimostrazione di un criminale abbassamento delle tutele sul lavoro Usb indice uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori delle ferrovie a partire dalle ore 15,36 di oggi". Lo riporta l'Usb, Unione sindacale di base in una nota. "Il gravissimo incidente ferroviario che stanotte a Brandizzo, a pochi

chilometri da Torino, ha ucciso cinque lavoratori della manutenzione ferendone altri due, è l'ennesimo episodio di una storia già scritta, fatta di appalti, privatizzazioni, mancato rispetto delle norme di sicurezza, aumento dei ritmi di lavoro, riduzione del personale. Il risultato - si legge ancora - sono gli assassinii sul lavoro, oggi cinque corpi smembrati da un treno che passava a 160 km/h e che si è fermato un chilometro dopo avere investito gli operai. Vogliamo che chi mette a rischio la vita dei lavoratori paghi con pene severe il suo crimine. Vogliamo la tutela totale per i lavoratori che denunciano omissioni sulla salute e sicurezza". "Alla luce di questa gravissima vicenda - viene

aggiunto - assume ancora più rilevanza la settimana di iniziativa che dal 4 settembre vedrà in ogni regione d'Italia decine di presidi di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che prevede l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Da Lunedì 4 sarà possibile firmare anche online".