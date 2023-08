Rubati i duecento banchi del mercato di libero scambio

Si riapre sabato 26 agosto ma con l'amaro in bocca per gli organizzatori, ViviBalon. Il 10 agosto, proprio durante la pausa estiva che ha chiuso il mercato, ignoti hanno compiuto un furto in via Carcano 14, dove c'è Balù Green, così si chiama ora il mercato del libero scambio. Hanno rubato tutte le plance da mercato. Erano state acquistate, con un finanziamento San Paolo. 203 in totale per un valore di 7 mila euro.

Ci dispiace molto, dice Cristina Grosso di Vivi Balon, ma per ora non le possiamo riacquistare, non abbiamo quella somma.

E allora il pensiero è al 26 agosto quando i cancelli si riapriranno. Le modalità per gli operatori sono sempre le stesse, si prenota lo spazio, che è di tre metri per tre, e il costo è di 15 euro al giorno. In tutto ci sono 400 posti.

L'accesso per i visitatori è libero. Solo dal 12 al 20 agosto era rimasto chiuso il mercato, perché c'erano meno visitatori e meno operatori.