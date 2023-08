Il caldo torrido attanaglia ancora il Piemonte. A Torino e a Alessandria oggi previsti 41 gradi

Il caldo torrido attanaglia ancora in Piemonte. Torino tra le città italiane a bollino rosso, secondo il bollettino di Arpa Piemonte a Torino si arriverà a 41 gradi. Si arriverà a 40 gradi anche ad Alessandria, Asti e Vercelli.

Arpa Piemonte ha esteso fino a domani il livello di rischio 3, cioè quello più alto per l'impatto sulla salute. Solo a partire da sabato si tornerà a respirare.

Per fronteggiare l'emergenza il Comune di Torino ha attivato un piano di intervento rivolto alle persone più fragili. Chi ha bisogno di aiuto può telefonare al Servizio aiuto anziani dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 5.

L'aumento impressionante delle temperature non risparmia anche le montagne. Al Gran Paradiso, tra Ceresole e il Colle del Nivolet, si sfiorano i trenta gradi. Record anche per lo zero termico: è stato raggiunto ieri solo alla quota di 5.328 metri.