Il cavalcavia XXV aprile dissequestrato a nove mesi dal crollo

La procura della Repubblica di Novara ha comunicato al Comune la decisione di dissequestrare il cavalcavia XXV aprile, dopo la conclusione delle perizie relative all'incidente probatorio per il crollo di una parte del ponte che collega il centro della città con la statale per Milano. Il crollo è avvenuto il 9 ottobre dello scorso anno. Il dissequestro era molto atteso, perché indispensabile per poter avviare i lavori di ripristino.

La gara per realizzare la sistemazione del ponte è stata già assegnata: i lavori costeranno circa 975 milioni di euro, e saranno articolati in due fasi, prima le opere di ripristino strutturale e di messa in sicurezza statica, per le quali saranno necessari circa due mesi di intervento, e che dovrebbero portare alla riapertura al traffico; poi le finiture compresa la realizzazione di una nuova pista ciclabile.