Il Consorzio Est Sesia dichiara lo stato di emergenza per siccità

Il Consorzio di irrigazione Est Sesia, della zona del Novarese, "è costretto a ricorrere, secondo il regolamento adottato lo scorso aprile, allo stato di emergenza per fare fronte alla situazione precaria di disponibilità di acqua". Lo comunica l'ente, in una nota, specificando che "l'abbassamento delle temperature di questi giorni ha determinato una pesante contrazione delle portate della Dora Baltea".

"La concomitanza della richiesta di diminuire la portata derivata dal lago Maggiore - prosegue il consorzio - impone il passaggio alla condizione d'emergenza, dal momento che si prevedono riduzioni di circa l'80 %. Oggi - denunciano dal consorzio - si sta consumando un ennesimo brutto capitolo per l'agricoltura del territorio che produce il 90% del riso nazionale, quello di essere passati all'ultimo posto della catena dei bisogni e delle priorità". Secondo il consorzio, una delle cause della scarsa disponibilità di acqua destinata alle coltivazioni, sarebbe da imputare alla scelta del consorzio del Ticino di "destinare" l'acqua disponibile al lago Maggiore per consentire alle grandi imbarcazioni turistiche di attraccare e navigare durante il periodo estivo, di grande afflusso turistico. "E quindi - denuncia il consorzio - dal timore di ledere gli interessi turistici, è giunta la decisione del consorzio del Ticino di far togliere 60 metri cubi complessivi dalle dispense irrigue erogate, equamente ripartiti tra le due sponde".

"Est Sesia si adegua alle richieste - conclude - in quanto come utente del consorzio del Ticino non può fare altro, ma chiede con forza alle istituzioni e alla politica di fare delle scelte, di stabilire l'ordine prioritario dei valori e di dare regole e limiti chiari che permettano la corretta pianificazione delle risorse".