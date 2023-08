Il gioco di squadra che porta le note in alta quota

Ancora pochi giorni e le note più alte torneranno a risuonare sui prati di Paesana, all'ombra del Monviso, la prima volta nel 1981, l'ultima 5 anni fa. Un inno alla musica e alla montagna ormai diventato appuntamento fisso, sempre con l'Orchestra Bruni della Città di Cuneo. Reso possibile dalle sinergie Provincia di Cuneo, Comune di Paesana, ATL del Cuneese, Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo. Capitanati dalla Regione Piemonte di cui Fabio Carosso è vice presidente:

“Grazie alla Rai di Torino, grazie al sindaco di Paesana per l'opportunità e per il gran lavoro che sta svolgendo. Per noi è motivo di orgoglio perché facciamo conoscere a tutta Italia, a tutti gli italiani queste magnifiche terre, un territorio unico, le nostre Alpi con quest'anno un ritorno in Valle Po che ha dato le origini a questo concerto. Quindi siamo doppiamente soddisfatti”.

“È un evento molto importante non solo sotto il profilo turistico. Ma anche per sviluppare e far conoscere la forza dell'artigianato e dell'industria della montagna. E di quelle tante persone che vivono nelle terre alte anche facendo qualche sacrificio perché non è proprio tutto comodo in montagna…”