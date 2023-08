Il giovane Kevin, Giuseppe papà di un figlio, Michael e il suo post: le storie delle vittime

"È sempre stato un grande lavoratore, da quando aveva 18 anni, con un sorriso brillante, educato e con tanta voglia di vivere. Assurdo sia tutto finito". La cugina Cinzia ricorda così Kevin. "Non ci hanno dato alcuna spiegazione per il momento. Il papà e il fratello sono distrutti e non ci vogliono credere", aggiunge in lacrime davanti alla stazione di Brandizzo.

Kevin Laganà, 22 anni, era la più giovane delle cinque vittime. Viveva a Vercelli. Dopo aver terminato la scuola aveva iniziato, appena maggiorenne, nel 2019, a lavorare per la Sigifer di BorgoVercelli che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia. Molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e al padre Massimo.

Michael Zanera

Michael Zanera, 34 anni, era nato a Vercelli e viveva in città. Qualche ora prima dell'incidente aveva pubblicato un messaggio social. "È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me". Le parole sono state postate con sottofondo l'immagine di un simil crocifisso che appare su delle rotaie con il rosso dell'incandescenza di una saldatura.

"Era un ragazzo sveglio, intelligente, gli piaceva troppo quel lavoro. Ci siamo sentiti recentemente, mi ha detto che doveva fare la notte. A volte faceva anche il doppio turno, così mi diceva, glielo fanno fare perché doveva recuperare. Quando mia sorella lavorava l'ho cresciuto io, è stato il primo nipote per cui gli volevo un sacco di bene". Così Marco Faraci, lo zio Michael Zanera. "Siamo sempre usciti insieme - aggiunge -, era molto attaccato al lavoro. Un ragazzo in gamba, volenteroso, anche ses apeva che certe cose non andavano bene faceva finta di nulla, si sforzava e andava avanti sul lavoro".