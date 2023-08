Il mercato di Porta Palazzo si rinnova

Sono un simbolo di Torino. 80, sparpagliati in ogni angolo della città. I mercati rionali, multietnici, luogo di socialità e di acquisto a prezzi imbattibili. Il Comune ha approvato i progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria di 11 aree mercatali (Guala, Pavese, Madama Cristina, Don Grioli, Baltimora, Sebastopoli, Nitti, Brunelleschi, Porpora, Racconigi e Porta Palazzo). Interventi per 10 milioni di euro, arrivati dal PNRR.

I lavori più importanti a Porta Palazzo per riqualificare le tettoie, i servizi igienici, la pavimentazione. "Occorre mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare in sicurezza, rilanciarsi dal punto di vista commerciale in un contesto ambientale che sarà riqualificato a vantaggio del servizio che viene offerto alla cittadinanza" spiega Paolo Chiavarino, assessore commercio e mercati di Torino.

Ad ottobre l’inizio dei lavori, suddivisi per limitare il disagio ad ambulanti e clienti. "Abbiamo previsto 5 fasi - illustra Chiavarino - : 20 ambulanti di volta in volta saranno trasferiti sul controviale di Corso Regina Magherita e dunque dovrebbe essere un lavoro fatto in maniera indolore".

Ed entro il 2024 dovrebbe riaprire i battenti anche il mercato ittico di Porta Palazzo, chiuso da 2 anni. A breve il Comune pubblicherà la gara per la gestione dell'immobile. Obiettivo rilanciare lo storico luogo nato nel 1836.