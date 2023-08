Il Piemonte nella morsa dell'afa. Ad Alessandria previsti 40 gradi, a Torino 39

Lo zero termico che supera i 5mila metri, le temperature molto al di sopra della media. Dopo che ieri lo zero termico è stato rilevato a 5328 metri alla stazione di Novara Cameri, l'allerta continua. E anche oggi si potrebbe tornare a superare il il primato del luglio 2015 quando lo zero termico venne registrato a 5284 metri a Cuneo Levaldigi.

Sono conseguenze di un anticiclone subtropicale che è partito dall'Africa occidentale per raggiungere Spagna, sud della Francia e sta investendo tutto l'arco alpino, portando con sé aria molto calda. E se in montagna le temperature sono più alte della media, il caldo non risparmia le città. Per Torino il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede bollino rosso fino a mercoledì; livello 3 segnalato anche da Arpa Piemonte.

Attese temperature massime tra i 37-38 °C sul Torinese, fino a 38-40 sull’Alessandrino, anche le minime sono da record con notti tropicali addirittura sui 25-26 °C nelle aree densamente urbanizzate.