Il Ferragosto della comunità di Sant'Egidio è con il pranzo della solidarietà

Si chiama Ferragosto della solidarietà, l'iniziativa organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio in tantissime città italiane dedicata alle persone più fragili. Anziani, rifugiati, senza fissa dimora e detenuti. A Torino c'è il Pranzo dell'Amicizia con anziani profughi amici per strada alle 12.30 alla parrocchia di San Giorgio martire in via Spallanzani, a La Sosta in via Giolitti 40 sempre a Torino l'appuntamento è alle 15.30 per due ore con gelato e anguria per tutti. A Novara la festa di Ferragosto con gli amici per strada si svolge alla Mensa della Comunità di Sant'Egidio in via Dolores Bello 2d dalle ore 17,30 alle 18,30.