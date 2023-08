Il risveglio di Bardonecchia dopo la paura

Improvvisamente il comune, meta tradizionale di tanti villeggianti, si arriva alle 50mila presenze in questi giorni, si è trovato diviso in due: Borgo Vecchio e Via Medail.

E' successo al termine della giornata dedicata al santo patrono sant'Ippolito. Increduli i tanti accorsi in piazza per i festeggiamenti.

In mattinata sono comunque previste verifiche accurate, anche con i droni, per accertare l'esatta origine del fenomeno e lo stato dei ponti.

Da ieri sera il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi seguono l’evolversi della situazione a Bardonecchia.

“La situazione è al momento sotto controllo: l’onda anomala di fango e detriti ha coinvolto molte auto, danneggiato strade e ponti, ma non risultano al momento coinvolte persone. Anche le verifiche già effettuate sulla diga di Rochemolles non hanno rilevato criticità - aggiunge l’assessore Gabusi - Già da ieri sera siamo in contatto con il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dato la piena disponibilità ad attivare il coordinamento regionale di Protezione civile. Questa mattina alcune squadre di volontari del coordinamento regionale al lavoro con i gruppi locali per rimuovere fango e detriti dalle strade e ripristinare la viabilità. I tecnici di Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, stanno effettuando alcuni sopralluoghi sul bacino del Rio Frejus”.