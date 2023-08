Il ritorno degli "spalloni": in un mese intercettati 260mila euro diretti in Svizzera

Estate di controlli da parte della Guardia della finanza di Verbania e dell'Agenzia delle dogane su un fenomeno vecchio di decenni e che sembra tornato d'attualità: l'esportazione illegale di denaro contante in Svizzera. Fra Iselle (Sempione), Piaggio Valmara (Lago Maggiore) e la stazione di Domodossola, solo a luglio, sono stati effettuati 137 controlli, con 17 verbali per violazione alla normativa valutaria per un ammontare di oltre 260mila euro intercettati non dichiarati.

Pagamento immediato

I contravventori hanno poi proceduto tutti al pagamento immediato con formula agevolata. Le attività di contrasto al contrabbando sono proseguite con la scoperta di un orologio di grande valore abilmente occultato nei bagagli. Per quanto riguarda la lotta al traffico di stupefacenti sono stati redatti 47 verbali grazie anche alle unità cinofile della Guardia di finanza.