Il Toro fa già sul serio, domani l'esordio in Coppa Italia

Eliminazione diretta. Chi vince si qualifica e sfiderà il Frosinone, chi perde dà l'addio già a metà agosto a una competizione che garantisce al suo vincitore un posto in Europa. Anche per questo il Toro è chiamato a non sottovalutare questo impegno agostano, il primo ufficiale della nuova stagione.

Ore 21.15. A Torino, per i 32esimi di finale di Coppa Italia, arriva la FeralpiSalò già sconfitta 2-0 in amichevole durante il ritiro di Pinzolo. Il tecnico Ivan Juric dovrebbe recuperare Raoul Bellanove. Così come Antonio Sanabria, assente nell'ultimo match dei granata in terra di Francia contro il Reims. Problema al polpaccio risolto anche per Karol Linetty mentre la spalla blocca ancora Demba Seck.

Probabile formazione

Il Toro, con il suo 3-4-1-2, dovrebbe affidarsi fin dal primo minuto a Vlasic anche se per la trequarti destra Juric ha un'alternativa: Ricci. Si contendono poi una maglia da titolare Karamoh e Radonjic