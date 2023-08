In 50 anni è scomparso un terzo dei terreni agricoli

La cementificazione e l'abbandono hanno causato in Italia la perdita di quasi un terzo dei terreni agricoli nell'ultimo mezzo secolo con la superficie utilizzabile che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari ed effetti sulla manutenzione e pulizia del territorio, sulla tenuta idrogeologica del Paese e sulla dipendenza agroalimentare dall'estero. In Piemonte il consumo di suolo complessivo è di circa 175mila ettari. A lanciare l'allarme è la Coldiretti, dopo l'esondazione avvenuta a Bardonecchia nei giorni scorsi. "Alla luce di questo scenario - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale - dobbiamo difendere il nostro patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività agricola.



In Piemonte il consumo di suolo complessivo è di circa 175mila ettari pari quindi al 6,9% della superficie totale regionale che è di 2.540.000 ettari. "La perdita delle campagne - aggiungono - pesa anche sull'approvvigionamento alimentare del Paese in un momento in cui, peraltro, l'incertezza e la guerra stanno provocando difficoltà negli scambi commerciali favorendo le speculazioni. Il primo passo sulla strada del recupero della capacità produttiva è lavorare sulle infrastrutture e sull'innovazione, a partire dal sistema degli invasi necessarie per raccogliere l'acqua e combattere la siccità, ma occorre anche investire sulla digitalizzazione delle con lo sviluppo di applicazioni di agricoltura di precisione, dall'ottimizzazione produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi aziendali". "Occorrono, dunque, interventi che valorizzino il ruolo delle aziende agricole, forestali e degli allevatori" concludono.