Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Asti intervenuti a Moasca per domare un incendio che ha colpito un agriturismo. Le fiamme hanno interessato l'intero stabile, creando danni ingenti. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Non risultano feriti. Indagano i Carabinieri.

Incendio a Moasca, le foto dei danni