Incendio alla Magneti Marelli

Le fiamme sono divampate questa mattina nello stabilimento di Automotive Lighting a Venaria. Immediata l'evacuazione precauzionale: circa 350 i dipendenti che sono stati fatti uscire dall'azienda. Non ci sono stati feriti o intossicati. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. La produzione - fa sapere l'azienda in una nota - è ripresa regolarmente già nel corso del pomeriggio. Si è trattato di alcune fiamme, probabilmente causate da un corto circuito, che hanno riguardato esclusivamente tre uffici direzionali al primo piano. Non si sono registrati danni a persone.