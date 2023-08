Un incendio si è sviluppato stamattina in pieno centro a Torino, in via Verdi 10, al secondo piano. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e l'incendio è stato spento rapidamente. L'edificio interessato è Palazzo Badini Confalonieri, che ospita uffici e aule universitarie; il civico è quello adiacente al Rettorato dell'Università del capoluogo. Al momento ancora incerte le cause del rogo.