Incendio in un cascinale a Valchiusa, morti gli animali. In salvo l'agricoltore

Un cascinale in frazione Drusacco di Valchiusa, nel torinese, è stato distrutto da un incendio, che ha provocato anche la morte di una mucca e tre vitelli che si trovavano nella stalla.

Salvo il proprietario, un agricoltore di 49 anni che per le fiamme e il fumo non è riuscito a mettere al sicuro i suoi animali.

L'incendio è stato spento nella notte da vigili del fuoco intervenuti dal Canavese, da Torino e da Biella.

Salve le abitazioni confinanti, senza rischi per i vicini, che prima dell'arrivo dei soccorsi si erano prodigati per aiutare a spegnere le fiamme.

L'incendio ha distrutto numerose rotoballe di fieno in un deposito.

In corso gli accertamenti dei carabinieri di Ivrea per chiarire le cause.