Incidente mortale in Lungostura Lazio a Torino, all'incrocio con via Centallo. Nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, è avvenuto un impatto fra tre auto. Un morto, un uomo di 54 anni, e 6 feriti. Ancora da accertare la dinamica e le cause dell'impatto. Sul posto Polizia municipale e Vigili del fuoco.