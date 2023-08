Incidente stradale, gravissimi due giovani

Uno scontro terribile tra una moto, con due ragazzi, e un motocarro, con a bordo due coniugi. E' successo ieri (sabato 12 agosto) sulla Provinciale di Spineta di Castellamonte, nel Canavese. Ad avere la peggio sono stati i due centauri, sbalzati violentemente sull'asfalto facendo un volo di diversi metri. Sono entrambi in prognosi riservata. Il più grave sarebbe il conducente, un 19enne italiano di Cuorgnè, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale CTO di Torino. Il passeggero, un 20enne di Agliè, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Illesi l'uomo e la donna a bordo del motocarro, italiani lui di 68 e lei di 63 anni residenti proprio in frazione Spineto.

Incrocio pericoloso

Sul posto i Carabinieri di Rivarolo Canavese. “Quell'incrocio è pericoloso”, dicono molti cittadini, tant'è che l'amministrazione comunale ha già in programma di realizzare una rotatoria, con una spesa di 530mila euro.