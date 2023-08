Individuati i resti degli alpinisti torinesi dispersi sul Monte Bianco

Erano dispersi dal 10 luglio scorso: l'ultimo contatto in serata, quando avevano comunicato ai soccorritori di voler riprendere in autonomia la via del rientro dalla cresta del Brouillard, nel massiccio del Monte Bianco. Le ricerche di Maurizio Crosetti, 48enne di Bicherasio (Torino) e di Dino Ruotolo, 63 enne di Torino, erano scattate subito ed erano proseguite nei giorni successivi, ma avevano dato esito negativo. Questa mattina, all'alba, il Soccorso Alpino Valdostano ha individuato a 3800 metri di quota dei brandelli di indumenti e del materiale alpinistico che potrebbero appartenere ai corpi senza vita dei due alpinisti piemontesi.

Nonostante le condizioni di volo favorevoli, non è stato possibile procedere al loro recupero a causa delle numerose e consistenti scariche di sassi che “creano un pericolo oggettivo per i soccorritori”, spiegano i tecnici, vista l'impossibilità di avvicinare l’elicottero e posare in parete il personale.

Gli alpinisti avevano chiesto aiuto in mattinata, trovandosi in difficoltà a quota 4.350 metri, sulla cresta del Brouillard, a causa delle condizioni della roccia. Il Soccorso alpino valdostano - impegnato nelle successive ricerche insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves - li aveva avvistati in elicottero, ma il forte vento in quota aveva impedito il loro recupero, tentato a mezzogiorno e poi alle 20. I due avevano quindi deciso di fermarsi e bivaccare. Una scelta possibile, viste le temperature non proibitive del periodo e il fatto che erano dotati del necessario equipaggiamento. Nessun contatto telefonico successivo con loro era stato possibile. Le ricerche erano state sospese il 13 luglio.

Le temperature elevate di questi giorni, con il conseguente scioglimento della neve, hanno creato le condizioni ottimali per effettuare il tentativo odierno. Il punto di avvistamento individuato stamane evidenzia una caduta di quasi 900 metri dalla cresta.