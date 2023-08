Individuato dai carabinieri l'uomo che ha ferito gravemente un senzatetto a Ferragosto

E' stato individuato dai carabinieri del nucleo operativo di Torino l'uomo che a Ferragosto ha aggredito un 38enne marocchino, senza fissa dimora, in corso Vercelli, colpendolo al capo con alcuni pugni. L'aggressore è un marocchino di 25 anni, al momento ricercato. A lui i militari sono giunti dalle testimonianze raccolte e grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza. Era fuggito su un monopattino. Il ferito, che era caduto a terra battendo la testa, è ancora in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco. Secondo i testimoni il litigio, in strada, si era verificato per motivi futili.